بدء تلقى طلبات المرشحين لإنتخابات الوفد ٢٠٢٦

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 12:31 مساءً - بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، عملها اليوم "السبت" ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

و يستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .