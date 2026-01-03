موعد مباراة منتخب مصر أمام بنين في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 01:25 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة عروضهم القوية، بينما يأمل منتخب بنين في تحقيق مفاجأة جديدة

ويخوض منتخب الفراعنة مراناً اليوم السبت على ركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها حال انتهاء المباراة بالتعادل بين المنتخبين.

تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

حكام مباراة منتخب مصر وبنين

ويدير مباراة منتخب مصر وبنين، طاقم تحكيم يقوده الجابوني بيير جيسلان أتشو، بمعاونه مواطنيه بوريس مارليز ديتسوجا مساعد أول وآموس ندونج مساعد ثاني، إلى جانب الكونغولي ميسي جيسي حكمًا رابعًا.

بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو في مباراة منتخب مصر ضد بنين، الثنائي المغربي، حمزة الفاريق حكم فيديو، وزكريا برينسي مساعد حكم فيديو، بالإضافة إلى الإسواتينية ليتيسيا أنطونيلا مساعدة حكم فيديو ثانية.

وأنهى منتخب مصر مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2025، في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين وتعادل.