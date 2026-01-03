نائبة الرئيس الفنزويلي: لا نعرف مكان مادورو ويجب إثبات أنه على قيد الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 01:25 مساءً - قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، في تسجيل صوتي بثّه التلفزيون الرسمي، إن الحكومة الفنزويلية "لا تعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته". وأضافت رودريجيز، أن "فنزويلا تطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة".

بدوره قال وزير الدفاع الفنزويلي: تعرضنا لهجوم وعدوان من الولايات المتحدة الأمريكية هو أكبر هجوم تتعرض له البلاد، و الشعب متماسك وسنقاوم لوقف هذا العدوان، ولن نتفاوض ولن نتنازل وسننتصر في نهاية المطاف.

وأكد فلاديمير بادرينو لوبيز، أن «الأمة ستنتصر ولن نتفاوض ولن نتنازل، وسنواصل الدفاع عن شعبنا ولا مساومة على حرية واستقلال فنزويلا، ولا مساومة على حرية واستقلال فنزويلا وعلينا التحلي بالوحدة للانتصار في هذه اللحظات.

وأضاف بحسب وسائل إعلام فنزويلية: العدو يسعى لبث الذعر والفوضى في بلادنا وسنبقى نقاوم وسندافع عن وطننا ضد أي عدوان، ولا ينبغي الانجرار إلى الفوضى التي يحاول العدو أن يدفعنا إليها، معلنا «التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة والكل سيعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام».

وفي تصعيد عسكري خطير في منطقة الكاريبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن "أمريكا شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا"، مضيفاً أنه تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد جواً.

ووقعت انفجارات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ، كما شوهد تحليق طائرات على ارتفاع منخفض، السبت، واتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بـ «العدوان العسكري» في المناطق المدنية والعسكرية في كاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا، وأفادت وسائل الإعلام الفنزويلية بسماع دويّ انفجارات أيضاً في ولاية لا جوايرا، شمال كاراكاس، وعلى ساحل البلاد، وفي مدينة هيجيروتي الساحلية بولاية ميراندا.