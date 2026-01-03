ضبط قائد سيارة نصف نقل لتوزيع مواد غذائية لحث المواطنين على التصويت بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 02:19 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بالإنتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لمركز شرطة دير مواس بالمنيا من (محامى " من أنصار أحد المرشحين بدائرة المركز" -مقيم بدائرة المركز)

بتضرره من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشح منافس.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص) وبسؤاله نفى تلك الإدعاءات وقرر بقيام (تاجر خضروات – مقيم بدائرة المركز) بالإتفاق معه على نقل حمولة خضروات لصالح أحد المتعاملين معه والذى إستلمها وقام بنقلها على سيارة أخرى أمكن تحديدها وضبطها ، وبإستدعاء قائدها ومالك الحمولة (مقيمان بنطاق محافظة المنيا) ، وبسؤالهما قررا بتحميل السيارة بكمية من الخضروات لتوزيعها على البائعين بأحد الأسواق بدائرة المركز ونفيا ما نسب إليهما أو صلتهما بالمرشحين بالإنتخابات البرلمانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.