الرئيس السيسى يجدد موقف مصر الداعم لتحقيق الاستقرار فى المنطقة وضرورة احترام سيادة الدول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 09:31 مساءً -

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا وسبل تعزيزها، لاسيما في ضوء الاحتفال هذا العام بمرور ستين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبالأخص في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول كذلك آفاق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن بحث فرص توسيع نشاط الشركات المصرية في جامبيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره لمستوى التعاون القائم في المجال الصحي، مثمناً إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول والدعم المصري المقدم في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث جدد الرئيس موقف مصر الثابت الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

كما استعرض الرئيس السيسى الجهود المصرية المتواصلة لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.