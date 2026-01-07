طقس الأربعاء يشهد تقلبات سريعة ودفء مؤقت وشبورة كثيفة صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:52 صباحاً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، 7 يناير 2026، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا نهاراً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة كثيفة

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 3: 10 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 07 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 27 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 12 درجة.