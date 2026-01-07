منخفض قطبي يضرب البلاد الجمعة.. والأرصاد تحذر من برد قارس وأمطار ورياح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 02:20 مساءً - كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض يوم الجمعة المقبل لمنخفض جوي قطبي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح بما يزيد الإحساس بالبرودة

وأوضح شاهين أن المنخفض يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مشيرا إلى أن أقل درجات الحرارة المتوقعة تسجل العظمى على القاهرة نحو 18 درجة بينما تنخفض الصغرى إلى أقل من 10 درجات

وأشار إلى أن طقس اليوم الأربعاء يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا نهارا على أغلب الأنحاء مع استمرار شدة البرودة في الصباح الباكر وليلا وفرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية كما تظهر سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ خفيف على بعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر وارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع ومتابعة التحديثات الجوية أولا بأول خلال فترة تأثير المنخفض الجوي القطبي