محمد صلاح يتربع على عرش قياسي جديد في أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 10:23 مساءً - واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب "الفراعنة"، كتابة فصول جديدة في كتاب أساطير القارة السمراء، محققاً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليثبت مجدداً أنه "ملك" الأرقام الصعبة.

هذا ويواجه منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن، نظيره كوت ديفوار، يوم السبت القادم، الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي تحضتنها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب الفراعنة وكوت ديفوار، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويدخلها الفر اعنة المباراة بحثًا عن استكمال مشواره نحو التتويج بالبطولة الثامنة، بينما يرغب فريق كوت ديفوار في الدفاع عن لقبه.

رقم تاريخي أمام 10 منتخبات

بعد هدفه الأخير في شباك منتخب بنين ضمن دور الـ 16 من نسخة "المغرب 2025"، أصبح محمد صلاح اللاعب الأكثر تسجيلاً في شباك منتخبات مختلفة في تاريخ البطولة.ونجح "الفرعون" في هز شباك 10 منتخبات أفريقية مختلفة عبر مشاركاته الخمس في الكان، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

حصيلة "الملك" في أمم أفريقيا

رفع صلاح رصيده الإجمالي من الأهداف في البطولة القارية إلى 10 أهداف، سجلها في مرمى الخصوم التالية:

نسخة 2017: غانا، بوركينا فاسو.

نسخة 2019: الكونغو الديمقراطية، أوغندا.

نسخة 2021: غينيا بيساو، المغرب.

نسخة 2023: موزمبيق.

نسخة 2025 (الحالية): زيمبابوي، جنوب أفريقيا، بنين.

مطاردة الهدافين التاريخيين

بهذا الإنجاز، عزز صلاح مكانه كأول لاعب مصري يسجل في 5 نسخ متتالية من البطولة (2017، 2019، 2021، 2023، 2025)، مقترباً من تحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين المصريين تسجيلاً في الكان، والذي يحمله الراحل حسن الشاذلي (12 هدفاً) والمدرب الحالي حسام حسن (11 هدفاً).

طريق الفراعنة إلى ربع النهائي

وجاء تأهل منتخب الفراعنة عقب عرض قوي أمام منتخب بنين، حيث استطاع رفاق حسام حسن حسم اللقاء بنتيجة (3-1)، مؤكداً جاهزيته الفنية والبدنية للذهاب بعيداً في البطولة القارية، وسط إشادة واسعة بالروح القتالية والفاعلية الهجومية التي ظهرت على اللاعبين.

وتأهل منتخب الفراعنة من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة بعد انتصارين على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، وتعادل سلبي أمام أنجولا، فيما نجح في عبور موعة بنين في ثمن النهائي بثلاثية مقابل هدف في لقاء امتد لشوطين إضافيين.