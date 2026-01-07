متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 10:23 مساءً - أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد تحمل أصداءً إيجابية واسعة تتجاوز حدود المكان، لتصل إلى كل بيت في مصر والمصريين في الخارج، مشدداً على أن هذه الزيارة تكرس لمفهوم المواطنة الكاملة.

إحنا فقط.. لا فرق بين مواطن وآخر

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية ومباشرة، أبرزها ترسيخ قناعة أنه لا يوجد نحن وأنتم، بل نحن فقط، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تعمقت وتطورت خلال السنوات الأخيرة لتتوافق مع المجرى التاريخي الطبيعي للمصريين الذين عاشوا دائماً في تلاحم وانسجام، معتبراً أن أي محاولات للفرقة هي "استثناء غريب ومرفوض" عن السياق المصري الأصيل.

وفي تعليقه على المشاهد التي ضمت حضوراً لافتاً للمسلمين والمسلمات داخل الكاتدرائية، أشار القمص موسى إبراهيم إلى أن الكنيسة ترحب بكل من يرغب في المشاركة في الاحتفالات، سواء بصفة رسمية أو شعبية، مؤكداً أن أبواب الكاتدرائية كانت مفتوحة للجميع خلال فترة الاستقبالات دون قيود أو مواعيد مسبقة، وهو ما عكس المشهد الحضاري الذي شهده الجميع.

علاقات متجذرة بعيداً عن التكلف

واختتم المتحدث باسم الكنيسة حديثه بالإشارة إلى أن حالة المحبة المتبادلة هي واقع يعيشه المصريون في شوارعهم وبيوتهم، حيث يتبادل الجميع التهاني في الأعياد الإسلامية والمسيحية بعفوية تامة، واصفاً العلاقات بين أبناء الشعب المصري بأنها "ممتدة ومتجذرة" ولا تحتاج إلى تكلف أو طلب، بل تنبع من روح المودة الصادقة التي تجمعهم.