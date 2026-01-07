تفاصيل إصابة أسرة من 6 أشخاص إثر تسرب غاز فى بولاق الدكرور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 10:23 مساءً - تسبب تسرب غاز داخل شقة في بولاق الدكرور، في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل إصابة أسرة نتيجة تسرب غاز ببولاق الدكرور

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة 6 أشخاص نتيجة تسرب غاز في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة زوجين و4 أطفال، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.