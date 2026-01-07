كواليس أول مران لمعتمد جمال مع الزمالك استعدادًا لمواجهة زد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 10:23 مساءً - استأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية.

تفاصيل خاصة من كواليس أول مران لمعتمد جمال مع الزمالك استعدادًا لزد

وقاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مران اليوم، بعد توليه قيادة الفريق، وحرص على عقد جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة وشدد على ثقته في قدرات اللاعبين رغم الظروف التي يمر بها النادي.

وطالب معتمد جمال لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية للظهور بأفضل صورة في المباريات المقبلة، خاص وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية، بخلاف كأس مصر.

أول ظهور فني لمعتمد جمال.. كواليس مران الزمالك ورفع الحمل البدني قبل لقاءزد

ورفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر ، يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام في الفترة الماضية،وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر،ثم قسم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران لتنفيذ الجوانب التي تم التدريب عليها خلال المران،ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم 11 يناير الجاري في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.