فنزويلا تعلن الحداد سبعة أيام على ضحايا العملية العسكرية الأمريكية لاعتقال مادورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:16 مساءً - أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسى رودريجيز الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام على أرواح أفراد الجيش الفنزويلى الذين قُتلوا خلال الغارة الأمريكية التي نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

حصيلة الضحايا الفنزويلية والكوبية

وبحسب الحكومة الفنزويلية، فقد قُتل نحو 20 ضابطًا فنزويليًا في الهجوم، فيما أعلنت الحكومة الكوبية يوم الأحد الماضي مقتل 32 من ضباطها العسكريين والشرطيين العاملين في فنزويلا، وقررت الحداد لمدة يومين، وفق وكالة «رويترز».

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تؤدى اليمين الدستورية

تولت رودريجيز، التي كانت نائبة الرئيس الفنزويلي مادورو، رئاسة البلاد مؤقتًا بعد أدائها اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي، في خطوة جرت على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية شن ضربة ثانية على فنزويلا إذا لم تتصرف الحكومة بشكل "لائق".

وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية قد أصدرت قرارًا يقضي بتولي نائبة الرئيس المعتقل منصب القائم بأعمال رئيس البلاد، بعد إلقاء القوات الأمريكية القبض على مادورو واقتياده إلى نيويورك لمحاكمته وفق اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات.

ردت رودريجيز على تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تدير الأمور في فنزويلا، قائلة:

"لا يوجد أي عميل خارجي يحكم فنزويلا، والحكومة الفنزويلية هي من تدير بلدنا، لا أحد سواها."

وفي خطاب بثته القنوات التلفزيونية بعد ثلاثة أيام من اعتقال مادورو، أكدت الرئيسة المؤقتة أن الشعب الفنزويلي ما زال صامدًا ومستعدًا للدفاع عن وطنه، وهو شعب لا يستسلم.