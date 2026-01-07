سوريا: 5 قتلى و30 مصابًا بنيران قسد فى حلب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:16 مساءً - أفاد وسائل إعلام سورية نقلا عن وزارة الصحة السورية بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون جراء إطلاق النار من قبل قوات قسد في مدينة حلب منذ يوم أمس، وأشار الدفاع المدنى السورى إلى أنه تم إجلاء أكثر من 3 آلاف مدنى من مناطق متضررة، أغلبهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لضمان سلامتهم وسط التصعيد العسكرى.

قسد تنفي وجود تهدئة فى حلب

وفي وقت لاحق، نفت قوات قسد الأنباء التي تحدثت عن وجود تهدئة في مدينة حلب، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأن الوضع الميداني لا يزال متوترًا.