خالد أبو بكر: اختيار وكيلي البرلمان يجب أن يخضع لمعيار الأغلبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:30 صباحاً - تناول الإعلامي خالد أبو بكر ما يتردد من أحاديث بشأن اختيار وكيلي مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود شائعات تتحدث عن ترشيح أحد الأعضاء من حزب مستقبل وطن وآخر من حزب الجبهة، متسائلًا عن المعايير التي يتم على أساسها هذا الطرح، خاصة في ظل وجود قوى أخرى تمتلك أحقية عددية واضحة داخل المجلس.

معيار الأغلبية هو الحاكم

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن حزب مستقبل وطن يمتلك الأغلبية البرلمانية، وهو ما يمنحه الحق في أحد مقاعد الوكالة دون جدال، فيما تمثل الأغلبية التالية الأعضاء المستقلين، يليهم حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة. وأكد أن تجاوز المستقلين وحزب حماة الوطن والانتقال مباشرة إلى حزب الجبهة يتعارض مع معيار الأغلبية وعدد الأصوات، وهو المعيار الذي يجب أن يكون الحاكم في مثل هذه الاختيارات.

رسالة للمستقلين وحماة الوطن

وشدد خالد أبو بكر على أنه لا يدافع عن أحزاب بعينها، وإنما عن المعيار الموضوعي، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يضم أسماء كبيرة ومؤهلة، وأن رئاسة الحزب تحظى بالاحترام والتقدير. ووجّه رسالة مباشرة إلى المستقلين وحزب حماة الوطن بضرورة التمسك بحقوقهم والدخول في معركة تصويتية حقيقية من خلال التوافق على مرشح واحد والدفاع عنه بقوة.

اختبار أداء المجلس

وأكد أبو بكر أن تصويت الوكيلين سيكشف ملامح أداء المجلس وتوجهاته في المرحلة المقبلة، مما يجعل هذه العملية مؤشرًا هامًا على طريقة اتخاذ القرارات البرلمانية وأولوية القوى المختلفة داخل المجلس.