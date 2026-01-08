ضبط (113) ألف مخالفة مرورية وفحص 1290 سائقًا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 03:30 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 113 ألفًا و580 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1191 سائقًا تبين إيجابية 49 حالة لتعاطي المواد المخدرة.



كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 651 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، فضلًا عن فحص 99 سائقًا تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.