تونس تسهل إجراءات حصول المصريين على تأشيرات الدخول اعتبارا من 15 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 03:30 مساءً - أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة اليوم الخميس، أن السلطات التونسية قررت اعتبارًا من يوم 15 يناير الجارى تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى الأراضى التونسية عند المعابر الحدودية ، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.

الفئات المستفيدة من القرار

وذكرت السفارة - في بيان لها اليوم - أن هذا الإجراء يقتصر على فئات بعينها تشمل الباحثين، الأساتذة الجامعيين، الأطباء، وكبار موظفي الدولة ، ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير على أن تكون المهنة مدونة بجواز السفر ، ومدعمة بشهادة عمل يقدمها المسافر عند وصوله إلى تونس ..مشيرة إلى أن القرار يشمل عائلات الزيجات المختلطة التونسية ـ المصرية وتحديدًا القرين والأبناء شريطة تقديم ما يثبت الزواج من مواطن أو مواطنة تونسية.

الوثائق المطلوبة للموافقة الأمنية

وفيما يخص المواطنين المصريين القادمين إلى تونس ضمن مجموعات سياحية يزيد عدد أفرادها على عشرة أشخاص .. أوضحت السفارة أنه يُشترط إخطار المصالح الأمنية التونسية المعنية مسبقًا بالقوائم الاسمية لطالبي التأشيرة مرفقة بكامل الوثائق المطلوبة، وتشمل حجزًا فندقيًا مسبق الدفع (Voucher)، وتذاكر عودة متطابقة مع تاريخ انتهاء الحجز الفندقي، ونسخًا من جوازات سفر سارية المفعول وقابلة للاستغلال إلى جانب برنامج مفصل للرحلة منذ تاريخ الدخول إلى تونس وحتى المغادرة..مشيرة إلى أن الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة في هذه الحالة يتم عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة.