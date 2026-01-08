وزير الأوقاف يهدي الكتب للدارسين ويدعم مراكز القرآن ويحدد خطبة الجمعة عن «الاحترام منهج حياة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 04:23 مساءً - في إطار حرصه على تنمية مهارات الأئمة وتحفيز الدارسين بالمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، أهدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الكتب المقررة للدارسين، دعمًا لمسيرة تعليم كتاب الله تعالى، ونشر صحيح الدين، وترسيخ منهج الوسطية المستنيرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي، وتوفير مصادر معرفية رصينة تسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة علميًا وشرعيًا، وقادرة على أداء رسالتها في خدمة القرآن الكريم والمجتمع. وقد عبّر الدارسون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين مواصلة الجد والاجتهاد في تحصيل العلم وتقديم صورة مشرّفة لوزارة الأوقاف.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الأوقاف عقد فعاليات مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة بالمساجد، ضمن خطة منهجية لنشر علوم القرآن وتعليم القراءات بالسند المتصل إلى النبي ﷺ، بما يرفع المستوى العلمي والقرآني للمستفيدين. وتهدف هذه المراكز إلى تحفيظ القرآن وتعليم أحكام التلاوة والقراءات وفق منهج علمي منضبط، تحت إشراف كبار القرّاء المعتمدين وبمشاركة أساتذة جامعات متخصصين، مع تنظيم اللقاءات بمعدل يومين أسبوعيًا ولمدة ساعة على الأقل لكل لقاء وفق جدول زمني محدد.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة سيكون بعنوان: «الاحترام منهج حياة»، مؤكدة أن الاحترام خُلُق أصيل في الإسلام ومظهر راقٍ من مظاهر الإيمان، ومنهج حضاري يسهم في بناء الإنسان وصيانة الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش. وأشارت إلى أن نص الخطبة يبيّن أن الاحترام ينبع من صفاء الباطن وجمال الروح، ويتجلى في الأدب مع الخالق ثم مع الخلق، مستشهدًا بسيرة النبي ﷺ الذي جسّد هذا الخلق قولًا وعملًا، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾.