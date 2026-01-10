اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البحريني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 06:30 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، اليوم السبت.

وأكد الوزيران خلال الاتصال الحرص المشترك على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين وتعزيز العمل العربي المشترك في ظل العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات ازاء عدد من الملفات الإقليمية، حيث أعربا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم فى دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات بالمنطقة وإحلال السلام والاستقرار، مؤكدين التزام البلدين بمواجهة التحديات المشتركة بما يحقق مصالح الدول العربية ويعزز التعاون بينها.