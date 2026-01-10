محمد صلاح يطارد رقما قياسيا جديدا أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 06:30 مساءً - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة ساحل العاج (كوت ديفوار) ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 فى المغرب على ملعب أدرار فى أغادير، وذلك فى التاسعة مساء اليوم السبت، وسط ترقب جماهيري كبير للمباراة.

ويقترب محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، من رقم قياسي أسطوري في كأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي النسخة الحالية للبطولة، التي يستضيفها المغرب.

ويتساوى قائد منتخب مصر حاليًا مع ثلاثة لاعبين، كأكثر من سجلوا أمام عدد من المنتخبات، طوال تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بواقع 10 منتخبات مختلفة، سجل الرباعي أمامها خلال مشوارهم فى البطولة.

وسجل محمد صلاح، والغاني أندريه أيو 10 أهداف أمام 10 منتخبات مختلفة، وهو العدد نفسه من المنتخبات، الذي هز شباكه الكاميروني، صامويل إيتو، الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 18 هدفًا، بينما سجل الإيفواري ديدييه دروجبا 11 هدفًا أمام 10 منتخبات مختلفة أيضًا.

ويعد صلاح، اللاعب الوحيد من أصحاب الرقم القياسي، المشارك في النسخة الحالية، وهو ما يمنحه فرصة الانفراد بالرقم القياسي حالة تسجيله أمام كوت ديفوار الليلة، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يهز شباك 11 منتخبًا مختلفًا.

وسجل صلاح أمام غانا وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية 2017، وأمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا فى نسخة 2019، كما سجل أمام غينيا بيساو والمغرب في نسخة 2021 وسجل أمام موزمبيق فى نسخة 2023 قبل أن يسجل أمام زيمبابوي، وجنوب أفريقيا وبنين في النسخة الحالية.

منتخب مصر يواجه كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025

مباراة مصر وكوت ديفوار ستجمع بين اثنين من أقوى خطوط الهجوم في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، وتعد المباراة اختبارًا حقيقيًا للقدرات الهجومية للفريقين، وسط ترقب جماهيري واسع، حيث يسعى كل منهما لمواصلة الانتصارات والتقدم نحو نصف النهائي، في مواجهة يُتوقع أن تشهد إثارة وندية كبيرة، تعكس تاريخيهما الغني في المنافسة القارية.

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا سيطرته الهجومية المستمرة عبر مختلف نسخ البطولة، فيما تشهد النسخة الخامسة والثلاثين المقامة حاليًا في المغرب صراعًا محتدمًا على اللقب مع دخول المنافسة مرحلة الأدوار الإقصائية واقترابها من نصف النهائي.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 181 هدفًا سجلها خلال مشاركته في 27 نسخة سابقة، في رقم يعكس الاستمرارية والقدرة الهجومية الفريدة للمنتخب المصري على مدار عقود من المنافسة القارية، ورغم ذلك، يبقى هذا الرصيد قابلاً للزيادة في النسخة الحالية، بعد أن نجح المنتخب في بلوغ الدور ربع النهائي بتسجيل 6 أهداف حتى الآن، توزعت بين دور المجموعات ودور ثمن النهائي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 160 هدفًا، في حين يأتي المنتخب النيجيري ثالثًا بـ 158 هدفًا، ويليه الكاميرون رابعًا بـ148 هدفًا، فيما يحتل منتخب غانا المركز الخامس برصيد 138 هدفًا.