ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة قيمتها 100 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 07:23 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى (يضم عناصر شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وبإستهدافهم أمكن ضبطهم بنطاق محافظة السويس ، وبحوزتهم (قرابة طن ونصف لمخدر الهيدرو - 120 كيلو جرام لمخدر الحشيش)..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

