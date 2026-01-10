غدا.. رئيس الوزراء يفتتح 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 08:16 مساءً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد ، 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود إنشاء ثلاثة مشروعات صناعية كبرى داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا–مصر" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بين شركة "تيدا–مصر" وكلٍّ من شركات: مجموعة "شين فينج مينج" الصينية (Xin Feng Ming Group)، و"تشاويانج لانجما للإطارات (Chaoyang Langma Tire)، و"تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية (Tongling Jieya Biotechnology)، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.15 مليار دولار.