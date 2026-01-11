ننشر القائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - كشفت مصادر لـ«إكسترا نيوز» أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين، وقالت القناة في خبر عاجل لها، إن الأسماء جاءت كالتالي:
وجاءت قائمة المعينين بمجلس النواب كالتالي:
- سامح حسن شكري سليم
- أشرف محمد عبد الحميد الشيحي
- صلاح الدين فوزي محمد فرج
- هشام عبد السلام بدوي
- عمرو مصطفى حسنين الورداني
- عادل فهيم محمد عزب
- خالد محمد أحمد عبد الرحمن
- شريف باشا سيف بشاي
- عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم
- إياد سعيد سليمان عودة
- سمير صبري محمد أمين
- ياسر عرفات محمد علي العربي
- أحمد علاء محمد فايد
- سعيد جمال محمد عبد الفتاح
- عادلة محمد عبد السلام رجب
- نائلة جبر محمد جبر علي
- ماريان مجدي راغب قلدس
- ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن
- منال حمدي محمود السيد
- ميرنا عصام الدين محمد عارف
- راندا محمد أحمد مصطفى
- نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن
- هناء عبد الحميد محمد العبيسي
- نشوة سليمان محمد عقل
- أمل مصطفى حسين عصفور
- يارا عفت حسن يوسف
- شيرين رضا عبد القوى طايل
- عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل