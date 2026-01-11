أخبار مصرية

ننشر القائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - كشفت مصادر لـ«إكسترا نيوز» أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين، وقالت القناة في خبر عاجل لها، إن الأسماء جاءت كالتالي:

 

 

 

وجاءت قائمة المعينين بمجلس النواب كالتالي: 

- سامح حسن شكري سليم

 

- أشرف محمد عبد الحميد الشيحي

 

- صلاح الدين فوزي محمد فرج

 

- هشام عبد السلام بدوي

 

- عمرو مصطفى حسنين الورداني

 

- عادل فهيم محمد عزب

 

- خالد محمد أحمد عبد الرحمن

 

- شريف باشا سيف بشاي

 

- عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم

 

- إياد سعيد سليمان عودة

 

- سمير صبري محمد أمين

 

- ياسر عرفات محمد علي العربي

 

- أحمد علاء محمد فايد

 

- سعيد جمال محمد عبد الفتاح

 

- عادلة محمد عبد السلام رجب

 

- نائلة جبر محمد جبر علي

 

- ماريان مجدي راغب قلدس

 

- ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

 

- منال حمدي محمود السيد

 

- ميرنا عصام الدين محمد عارف

 

- راندا محمد أحمد مصطفى

 

- نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

 

- هناء عبد الحميد محمد العبيسي

 

- نشوة سليمان محمد عقل

 

- أمل مصطفى حسين عصفور

 

- يارا عفت حسن يوسف

 

- شيرين رضا عبد القوى طايل

 

- عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

 

 

