الجريدة الرسمية تنشر قائمة المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب.
يعين عضوًا بمجلس النواب كل من :
1. السيد / سامح حسن شكرى سليم .
2. السيد / أشرف محمد عبد الحميد الشيحى .
3. السيد / صلاح الدين فوزى محمد فرج .
4. السيد / هشام عبد السلام بدوى .
5. السيد/ عمرو مصطفى حسنين الوردانى .
6. السيد/ عادل فهيم محمد عزب .
7. السيد/ خالد محمد أحمد عبد الرحمن .
8. السيد / شريف باشا سيف بشاى .
9. السيد/ عبد الخالق عبد الرحمن عواد إيراهيم .
10. السيد/ إياد سعيد سليمان عودة .
11. السيد/ سمير صبرى محمد أمين .
12. السيد/ ياسر عرفات محمد على العربى .
13. السيد/ أحمد علاء محمد فايد .
14. السيد / سعيد جمال محمد عبد الفتاح .
15. السيدة/ عادلة محمد عبد السلام رجب .
16. السيدة/ نائلة جبر محمد جبر على .
17. السيدة/ ماريان مجدى راغب قلدس .
18. السيدة/ ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن .
19. السيدة/ منال حمدى محمود السيد .
20. السيدة/ ميرنا عصام الدين محمد عارف .
21. السيدة/ راندا محمد أحمد مصطفى .
22. السيدة/ نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن .
23. السيدة/ هناء عبد الحميد محمد العبيسى .
24. السيدة/ نشوة سليمان محمد عقل .
25. السيدة/ أمل مصطفى حسين عصفور .
26. السيدة/ يارا عفت حسن يوسف .
27. السيدة/ شيرين رضا عبد القوى طايل .
28. السيدة/ عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل .