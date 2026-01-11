الجريدة الرسمية تنشر قائمة المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب.

يعين عضوًا بمجلس النواب كل من :

1. ﻿﻿﻿السيد / سامح حسن شكرى سليم .

2. ﻿﻿﻿السيد / أشرف محمد عبد الحميد الشيحى .

3. ﻿﻿﻿السيد / صلاح الدين فوزى محمد فرج .

4. ﻿﻿﻿السيد / هشام عبد السلام بدوى .

5. ﻿﻿﻿السيد/ عمرو مصطفى حسنين الوردانى .

6. ﻿﻿﻿السيد/ عادل فهيم محمد عزب .

7. ﻿﻿﻿السيد/ خالد محمد أحمد عبد الرحمن .

8. ﻿﻿﻿السيد / شريف باشا سيف بشاى .

9. ﻿﻿﻿السيد/ عبد الخالق عبد الرحمن عواد إيراهيم .

10. ﻿﻿﻿﻿السيد/ إياد سعيد سليمان عودة .

11. ﻿﻿﻿﻿السيد/ سمير صبرى محمد أمين .

12. ﻿﻿﻿﻿السيد/ ياسر عرفات محمد على العربى .

13. ﻿﻿﻿﻿السيد/ أحمد علاء محمد فايد .

14. ﻿﻿﻿﻿السيد / سعيد جمال محمد عبد الفتاح .

15. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ عادلة محمد عبد السلام رجب .

16. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ نائلة جبر محمد جبر على .

17. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ ماريان مجدى راغب قلدس .

18. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن .

19. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ منال حمدى محمود السيد .

20. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ ميرنا عصام الدين محمد عارف .

21. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ راندا محمد أحمد مصطفى .

22. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن .

23. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ هناء عبد الحميد محمد العبيسى .

24. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ نشوة سليمان محمد عقل .

25. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ أمل مصطفى حسين عصفور .

26. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ يارا عفت حسن يوسف .

27. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ شيرين رضا عبد القوى طايل .

28. ﻿﻿﻿﻿السيدة/ عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل .

