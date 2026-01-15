الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من ضمنها الأردن، في خطوة تهدف إلى مراجعة إجراءات الفحص القنصلي والتأكد من عدم اعتماد المهاجرين الجدد على برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة.

بينها الأردن .. أميركا تعلق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

وأوضحت الوزارة أن التعليق يشمل تأشيرات الهجرة المؤدية إلى الإقامة الدائمة فقط، ولا يشمل التأشيرات الأخرى مثل الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العمل المؤقت، التي تستمر عاديًا وفق القواعد الحالية.



وتشمل القائمة عشرات الدول من مختلف المناطق، من بينها الصومال وإيران والعراق ومصر واليمن، إضافة إلى دول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.



يبقى القرار ساريا إلى حين إعادة تقييم إجراءات الفحص القنصلي وتحقيق الأهداف المعلنة، بحسب ما أفادت به الخارجية الأميركية في بيانها الرسمي.



وأضافت في بيان أن "هذا التجميد سيظل ساريا حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان أن المهاجرين الجدد لن يستنزفوا ثروات الشعب الأميركي".



وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعليق يؤثر على عشرات الدول، من بينها الصومال وهايتي وإيران وإريتريا، موضحة أن "غالباً ما يصبح مهاجروها أعباءً على المالية العامة للولايات المتحدة فور وصولهم".



وتابعت: "ستضع إدارة الرئيس دونالد ترامب دائماً الولايات المتحدة الأميركية أولاً".



وذكرت شبكة فوكس نيوز، الأربعاء، نقلاً عن مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية، أن تعليق جميع إجراءات منح تأشيرات الهجرة سيكون اعتباراً من 21 كانون الثاني الحالي، موضحة أن هذه التعميم توجه السفارات الأميركية برفض منح التأشيرات بموجب القانون الحالي، بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءاتها. ولم يشر هذا التوجيه إلى أي إطار زمني.



ويأتي وقف التأشيرات وسط حملة واسعة النطاق على الهجرة ينتهجها الجمهوري ترامب منذ توليه منصبه في كانون الثاني من العام الماضي.



وتعهد ترامب في تشرين الثاني الماضي "بوقف (الهجرة من جميع) دول العالم الثالث على الدوام"، في أعقاب واقعة إطلاق مواطن أفغاني النار بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الحرس الوطني.