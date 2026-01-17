الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وشبورة تصل للضباب والصغرى بالقاهرة 12

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:30 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت 17 يناير 2026، فرص تكون شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة 2 فجراً الى الساعة 10 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة الطقس

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

سحب منخفضة

تظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 07 درجات.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 09 درجات.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 10 درجات.