رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 07:22 مساءً - تتجه أنظار جماهير القلعة الحمراء مساء اليوم الخميس 15 يناير 2026 نحو شاشات التلفاز لمتابعة فصل جديد من فصول الإثارة الكروية في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يصطدم طموح النادي الأهلي بخبرة فريق طلائع الجيش في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات.

يسعى المارد الأحمر في هذا اللقاء المصيري الذي يستضيفه ستاد السلام إلى انتزاع نقاط المباراة الثلاث وتفادي أي مفاجآت قد تعيق مساره نحو الأدوار الإقصائية.

خاصة وأن الفريق يعتمد في هذه النسخة من البطولة على مزيج من الوجوه الشابة والبدلاء الذين يتطلعون لإثبات جدارتهم بارتداء القميص الأحمر أمام جهاز فني يراقب أدق التفاصيل لبناء مستقبل الفريق.

كما يدخل الطلائع اللقاء وهو يدرك تمامًا قيمة الخصم حتى في غياب نجومه الدوليين؛ مما يمنح المباراة طابعًا تكتيكيًا خاصًا يجمع بين رغبة الشباب في التألق وخبرة لاعبي المؤسسة العسكرية في حسم المواجهات الكبرى.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر

لأن هذه الموقعة تمثل أهمية قصوى للمشجع المصري الذي يبحث عن المتعة الكروية بأفضل جودة ممكنة، تبرز قناة أون سبورت الأولى كوجهة مثالية لمشاهدة الحدث، حيث توفر القناة تغطية احترافية تبدأ من الاستوديو التحليلي الذي يجمع نخبة من خبراء اللعبة لاستعراض نقاط القوة والضعف في تشكيل الفريقين.

تردد قناة أون سبورت 1

يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال لديهم على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11013 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 لضمان الحصول على صورة نقية وصوت عالي الوضوح.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فمباراة اليوم بين الأهلي وطلائع الجيش ليست مجرد مباراة في دور المجموعات بل هي اختبار لقدرة البدلاء على تحمل المسؤولية، وفرصة ذهبية للجماهير لمتابعة فريقها المفضل عبر شاشة أون سبورت التي اعتادت على مرافقة الإنجازات الرياضية المصرية وتقديمها في أبهى صورة تليق بمكانة الكرة المصرية وتاريخها العريق في القارة السمراء والوطن العربي.