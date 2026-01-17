التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول بين مصر ونيجيريا في صراع برونزية أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:30 مساءً -

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر و**منتخب نيجيريا**، في اللقاء المقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الجانبين، حيث بادر المنتخب المصري بالضغط المبكر، وهدد محمود تريزيجيه مرمى نيجيريا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح، إلا أن الحارس النيجيري تصدى للمحاولة بنجاح.

واصل الفراعنة تفوقهم الهجومي، وكاد مصطفى محمد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 15 بعد تمريرة بينية من صلاح، لكن حارس نيجيريا تدخل في التوقيت المناسب وأبعد الخطر، قبل أن يعود محمد صلاح لتهديد المرمى مجددًا في الدقيقة 27 إثر تمريرة من محمد هاني، غير أن الكرة لم تجد طريقها للشباك.

وشهدت الدقيقة 36 لحظة مثيرة بعدما سجل أكور أدامز هدفًا لمنتخب نيجيريا بضربة رأسية، إلا أن الحكم المغربي جلال جيد ألغى الهدف بداعي وجود اعتداء بالكوع على حمدي فتحي، ليُحتسب القرار بعد العودة لتقدير المخالفة.

واستقر الأداء بعد ذلك حتى صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات الشوط الثاني لحسم المركز الثالث في البطولة القارية.