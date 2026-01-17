التسلل يلغى هدف نيجيريا فى مرمى منتخب مصر مع بداية الشوط الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:30 مساءً -

سجل لوكمان لاعب منتخب نيجيريا هدفا فى مرمى منتخب مصر قبل أن يقوم الحكم المغربى بإلغائه بسبب تسلل على أكور أدامز فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب محمد الخامس لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع :محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - خالد صبحي

خط الوسط :مهند لاشين - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم :محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - عمر مرموش.