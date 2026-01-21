الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلت النجمة اللبنانية مايا دياب على السجادة الخزامية في حفل Joy Awards 2026 بالعاصمة السعودية الرياض بإطلالة يمكن وصفها بـ الأيقونية، حيث جمعت بين الجرأة والفخامة والتميّز، مؤكدة أن الموضة بالنسبة لها ليست مجرد ملابس، بل لغة تعبّر عن شخصيتها الفنية القوية والمتحررة.

مايا دياب أيقونة الموضة في Joy Awards 2026 بالرياض

تفاصيل الإطلالة

الفستان الأسود المخملي:



طويل وضيق بقصّة مجسّمة تُبرز قوامها بانسيابية وأناقة.



من توقيع المصمم اللبناني العالمي جان لوي صبجي.



التطريز الكريستالي الفضي على شكل ورود متلألئة حوّل الفستان إلى لوحة فنية متكاملة.



الكاب الأسود الطويل:



انسدل خلفها بأسلوب درامي ملكي.



أضفى حضورًا قويًا جعل خطواتها أشبه بمشهد سينمائي على السجادة الخزامية.



المجوهرات:



قلادة وأقراط ماسية ناعمة انسجمت مع الفستان دون أن تطغى عليه.



اختيار ذكي حافظ على التوازن بين البساطة والفخامة.



الجمال والستايل

تسريحة الشعر: جانبية بحركة ويفي ناعمة بأسلوب ريترو، مع شعرها الأشقر المنسدل.



المكياج: قوي وبارز بالألوان الترابية والبرونزية، مع أحمر شفاه نيود منح التوازن والهدوء.





الحضور الفني

في هذا الحفل، أثبتت مايا دياب أنها ليست مجرد نجمة غناء أو موضة، بل حالة فنية متكاملة تعرف كيف تصنع من كل ظهور حدثًا. إطلالتها جمعت بين الفخامة والجرأة والذوق الرفيع، لتخرج من الحفل كأيقونة صنعت لحظة تُحفظ في ذاكرة الموضة العربية لعام 2026