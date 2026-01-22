حسام حسن: المغرب قدم نسخة رائعة من أمم أفريقيا وندعم جميعا التجهيز لكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:31 مساءً - أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، خلال مؤتمر الاتحاد المصري لكرة القدم، إعجابه بالبنية التحتية المميزة في المغرب، مشيرًا إلى أنه لم ير مثلها إلا في أوروبا، وأشاد بالتنظيم العالي للأمن والاستقبال المميز للجماهير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن خلال مؤتمر الاتحاد المصري لكرة القدم المنعقد حاليًا بمقر الاتحاد، إنه كان سعيدًا بالتواجد في البطولة رغم تشجيع بعض الجماهير لمنتخبات أخرى، موضحًا أن هذا ربما كان نتيجة تخوفهم من قوة المنتخب المصري، لكنه وصف التجربة بالمميزة والناجحة.

وشدد على أن الجميع شركاء في تحضيرات منتخب مصر لكأس العالم، التي تبدأ بالمباريات الودية الدولية الكبيرة، مؤكدًا أن كرة القدم هي الأمر الوحيد الذي يُسعد الشعب المصري بشكل كبير، مشيرا إلى أهمية النقد الإعلامي الراقي والاحترافي، قائلاً: "الانتقاد يجب أن يكون باحترام، وليس لمجرد امتلاك قناة أو برنامج لإحداث ضجة صوتية".

وختم تصريحاته بالإشارة إلى أن جميع المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا اعتمدت على مدربين وطنيين، مما يعكس قوة المدرب المصري وقدرته على المنافسة.