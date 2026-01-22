الإسكان: تلقى 66 ألف طلب للوحدات البديلة للإيجار القديم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 05:28 مساءً -

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تلقت حتى الآن 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم.

وأضاف الشربيني، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن الطلبات تم استقبالها عبر منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة استقبال الطلبات وفق آليات مجلس الوزراء لضمان شمولية التقديم لجميع المواطنين المستحقين.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على فحص الطلبات والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتحديد المستحقين، وضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف، بما يحقق الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.