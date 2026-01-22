الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار تحرك دولي يستهدف إرساء إطار للتعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول المشاركة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، في دافوس الميثاق التأسيسي لـ "مجلس السلام".

الدول المشاركة بالتوقيع على ميثاق مجلس السلام

وجاء ذلك خلال مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بمشاركة مسؤولين وقادة يمثلون عددا من الدول.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال حفل حضره جمع من القادة الذين قبلوا دعوة واشنطن للانضمام إلى المجلس: "تهانينا سيدي الرئيس ترامب، الميثاق دخل الآن حيز التطبيق ومجلس السلام بات منظمة دولية رسمية".



وشملت قائمة الموقعين على الوثائق:



- الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



- نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



- وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.



- رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.



- وزير ديوان رئيس الوزراء في البحرين الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.



- رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلدون خليفة المبارك.



- وزير خارجية تركيا هاكان فيدان.



- وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة.



- رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.



- رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.



- رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو.



- رئيس الأرجنتين خافيير ميلي.



- رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.



- رئيس باراغواي سانتياغو بينيا.



- رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.



- رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني.



- رئيس أذربيجان إلهام علييف.



- رئيس وزراء بلغاريا السابق روزن جيليازكوف.



- رئيس وزراء منغوليا غومبوجافين زاندانشاتار.



- رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.



وجاء توقيع “ميثاق مجلس السلام” ضمن فعاليات دافوس التي تشهد لقاءات رفيعة المستوى لبحث القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية على المستوى العالمي.