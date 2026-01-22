وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 06:30 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في ندوة تثقيفية نظمتها القوات الجوية المصرية بعنوان “الاتزان الاستراتيجي كعقيدة للسياسة الخارجية المصرية”، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية، وعدد من قادة وضباط القوات الجوية وأسرهم.

وخلال كلمته، استعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي ترتكز عليها، مشيرًا إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي، وحرص الدولة على اتباع نهج الاتزان الاستراتيجي الذي ارساه فخامة السيد رئيس الجمهورية كركيزة أساسية في سياستها الخارجية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الموقف المصري إزاء التطورات الاقليمية المتسارعة، مؤكدا أن التحركات المصرية تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام والتنمية، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. كما اشار وزير الخارجية للدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، ونقل الصورة الحقيقية عن جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات بتوجيه من فخامة السيد وزير الخارجية، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تمثل أحد أذرع القوة الشاملة للدولة، وأداة رئيسية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والمشاركين، استمع خلاله الوزير عبد العاطي إلى تساؤلات الحضور واستفساراتهم حول مفاهيم الاتزان الاستراتيجي ودور السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، ودعم الوعي بقضايا السياسة الخارجية، بما يسهم في ترسيخ ركائز الأمن القومي وحماية المصالح الوطنية المصرية.