الخطيب يبحث مع يونيليفر تطورات استثماراتها وخطط التوسع في مصر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 02:56 صباحاً - محمد أحمد_ بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ويليم أويين، رئيس سلاسل الإمداد بشركة يونيليفر العالمية (Unilever)، تطورات استثمارات الشركة في السوق المصري، وخططها التوسعية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن شركة يونيليفر تُعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، حيث بدأت نشاطها في مصر عام 2001، وتمتلك حاليًا أربعة مصانع تغطي عددًا من القطاعات الرئيسية في الصناعات الاستهلاكية.

وأوضح الخطيب أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للشركة، يتم من خلاله تصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

وأعرب الوزير عن تقديره لاستثمارات الشركة بالسوق المصري واستمرار توسعها، مشيرًا إلى أن هذا التواجد طويل الأمد يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، والسياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة لدعم الإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة وقادرة على استيعاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وأكد الوزير أن الحكومة توفر آليات دعم واضحة للمشروعات الكبرى، من بينها نظام الرخصة الذهبية، إلى جانب حوافز استثمارية متنوعة ترتبط بموقع المشروع وطبيعة نشاطه، وتشمل مناطق حرة داعمة للتصدير، ومناطق استثمارية تتيح النفاذ إلى السوق المحلي.

وأوضح الخطيب أن الدولة نجحت في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة تتراوح بين 60% و65%، مع استهداف تقليص زمن الإفراج الجمركي من متوسط 16 يومًا إلى 5.8 أيام، وصولًا إلى يومين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التحول نحو نموذج صناعي وتصديري أكثر كفاءة.

وأشار الوزير إلى أن السياسات النقدية تستهدف الحفاظ على الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال استهداف معدلات التضخم، وتبني سياسة سعر صرف مرنة تتضمن معدل انخفاض سنوي، إلى جانب سياسات مالية داعمة تقوم على تبسيط الضرائب، وإلغاء الأعباء غير الضرورية، والتوسع في الرقمنة عبر منصة موحدة للرسوم الحكومية.

ومن جانبه، استعرض ويليم أويين، رئيس سلاسل الإمداد بشركة يونيليفر، تطور أعمال الشركة في مصر، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل مركزًا محوريًا في استراتيجية الشركة العالمية للتصنيع والتصدير، معربًا عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، وتطلعه إلى توسيع استثمارات الشركة خلال المرحلة المقبلة.

