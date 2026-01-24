الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد التوقف عن تناول السكر لمدة 30 يومًا أمرًا صعبًا لعشاق الحلويات مثل الكعك والدونات والشوكولاتة والحلويات الشرقية، إذ لا يقتصر الأمر على الرغبة الجسدية فقط، بل يشمل معركة نفسية قد يدفع الشخص إلى التفكير المتكرر في الحلوى أو التوجه إلى الثلاجة دون وعي، وستشعر بأن أيامك أصبحت أقل متعة، لكن ماذا يحصل لجسمك عند الامتناع عن تناول السكر لمدة شهر؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية، وفقًا لموقع healthians.

ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟.. مفاجآت غير متوقعة

ماذا يحدث لجسمك بعد 30 يومًا دون سكر؟

ونستعرض لكم ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة شهر:

الحفاظ على الوزن دون مجهود إضافي

تحتوي الأطعمة الغنية بالسكر على سعرات حرارية عالية وقيمة غذائية منخفضة، وعند التوقف عن تناولها، تقل السعرات الزائدة تلقائيًا، وتنخفض الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد الأيام الأولى من تحدي الامتناع عن تناول السكر لمدة 30 يومًا.

مستويات طاقة أكثر استقرارًا

يمنح السكر طاقة سريعة لا تستمر لأكثر من ساعة، يليها هبوط حاد في النشاط، وبالتالي يساعد الامتناع عنه على توازن مستوى السكر في الدم، مما يمنح الجسم طاقة ثابتة على مدار اليوم دون تقلبات مفاجئة.

صحة أفضل للأسنان

كما يعد السكر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وبعد شهر من الامتناع عنه، يمكن أن تلاحظ تحسنًا واضحًا في صحة الفم والأسنان.

بشرة أنقى وأقل عرضة للبثور

النظام الغذائي الغني بالسكر قد يساهم في تحفيز الالتهابات وظهور حب الشباب، وبالتالي يساعد تقليل السكر على تهدئة البشرة وتحسين مظهرها، خاصة لمن يعانون من البثور المستمرة.

تحسن في الحالة المزاجية

على الرغم من أن الحلويات قد تمنحك شعورًا بالسعادة مؤقتًا، لكن الإفراط فيها يسبب تقلبات مزاجية على المدى الطويل، وبالتالي فإن التوقف عن السكر يساعد على استقرار الهرمونات والمزاج.

لماذا قد يكون الامتناع عن السكر قرارًا ذكيًا؟

كما أوضحت الكثير من الدراسات، أن تقليل تناول السكر، حتى لفترة قصيرة، يمكن أن يحدث تغييرات إيجابية واضحة في الصحة الجسدية والنفسية، إذ إن التوقف عن السكر المصنع لعدة أسابيع قد يحسن نمط الحياة بالكامل.

ما الذي يجب الامتناع عنه عند التوقف عن تناول السكر لمدة 30 يومًا؟