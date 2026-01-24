هدايا الداخلية للمواطنين فى عيد الشرطة تخفيضات ومبادرات بلمسة إنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:34 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من الهدايا والمبادرات المجتمعية للمواطنين، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة ، في إطار حرصها على مشاركة الشارع المصري فرحته بهذه المناسبة الوطنية، وتعزيز دورها الاجتماعي إلى جانب مهامها الأمنية.

عيد الشرطة مبادرات اجتماعية من الداخلية تخفيفا عن المواطنين

وتضمنت المبادرات إطلاق مجموعة من التخفيضات والعروض الخاصة بعدد كبير من المطاعم والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من أسعار مخفضة خلال فترة الاحتفال، ويعكس توجه الوزارة نحو التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين اليومية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن توفير سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات كبيرة ضمن مبادرة كلنا واحد، التي تستهدف إتاحة المنتجات الأساسية بجودة مناسبة وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.

وفي بادرة إنسانية، قررت الوزارة إتاحة زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تأكيدا على البعد الإنساني للاحتفال بعيد الشرطة، وحرصها على دعم الروابط الأسرية وتعزيز قيم الرحمة والتواصل المجتمعي.

ويعود الاحتفال بعيد الشرطة إلى يوم 25 يناير 1952، الذي شهد معركة الإسماعيلية، حين رفض رجال الشرطة المصرية تسليم أسلحتهم لقوات الاحتلال البريطاني، ودخلوا في مواجهة غير متكافئة دفاعا عن الكرامة والسيادة الوطنية. وأسفرت المعركة عن استشهاد العشرات من رجال الشرطة، لتتحول الواقعة إلى رمز للتضحية والفداء في الذاكرة الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح عيد الشرطة مناسبة سنوية لتكريم تضحيات رجال الشرطة، واستحضار دورهم في خدمة الوطن والمواطن، وترسيخ معاني الانتماء والمسؤولية الوطنية.



