الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى الكثير من النساء للحصول على رموش طويلة وكثيفة تمنح العيون مظهرا جذابا، ومع تزايد الاهتمام بجمال طبيعي وآمن بدأت الوصفات المنزلية للماسكارا الطبيعية تكتسب شعبية واسعة، فهذه البدائل تقدم حلا فعالا دون الاعتماد على المنتجات التجارية المليئة بالمواد الكيميائية، كما تمنح الرموش تغذية وترطيبا بعناصر بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ومع تنوع المكونات الطبيعية يمكن الحصول على ماسكارا تمنح الطول أو الكثافة أو اللمعان، ويعتمد ذلك على نوع المواد المستخدمة وطريقة التحضير، مما يجعل هذه الخيارات مناسبة لكل من تبحث عن اطلالة طبيعية تجمع بين الجمال والعناية.

"بالطبيعة أحلى" استخدام ماسكرا طبيعية لتكثيف الرموش وتطويلها | ازاي ده بقا!

وصفات ماسكرا طبيعية لتطويل الرموش

تساعد بعض المكونات الطبيعية على منح الرموش مظهرا أطول وأكثر مرونة، وتتميز هذه الوصفات بسهولة التحضير واستخدام المواد المغذية التي تعمل على تحسين صحة الشعرة نفسها

ماسكارا بالفحم والصبار

تعتمد هذه الوصفة على دمج مكونات تمنح الرموش مظهرا أطول مع تغذية خفيفة:

المكونات: زيت جوز هند، شمع عسل مبشور، جل صبار، كبسولات فحم.

ويمكن تحضيرها بوضع زيت جوز الهند مع الشمع وجل الصبار على نار هادئة حتى يمتزج الخليط بالكامل.

ثم يضاف الفحم ويقلب حتى يتجانس، وبعدها يصب في عبوة ماسكارا نظيفة ويترك ليبرد.

يساعد جل الصبار على ترطيب الرموش بينما يمنح شمع العسل تماسكا لطيفا يدوم طوال اليوم.

ماسكارا مغذية بزيت جوز الهند وفيتامين E

تعتبر هذه الوصفة مناسبة لمن ترغب في تغذية الرموش بعمق وزيادة قوتها:

المكونات: زيت جوز هند، شمع عسل، زيت فيتامين E، بودرة فحم.

تسخن المكونات في حمام مائي حتى تذوب، ثم يضاف الفيتامين والفحم ويخلط المزيج جيدا.

بعد صبه في العبوة يترك حتى يبرد تماما، ويعمل فيتامين E على تقوية الشعرة بينما يضيف زيت جوز الهند لمعة طبيعية ويحسن مرونتها

وصفة ماسكرا طبيعية لتكثيف الرموش

هذه الوصفة تمنح الرموش مظهرا ممتلئا بفضل مكوناتها الغنية بالعناصر المغذية:

المكونات: شمع عسل، زبدة شيا، زيت خروع، بودرة شاي اخضر، فحم.

تسخن زبدة الشيا مع شمع العسل حتى تذوبا، ثم يضاف الشاي الاخضر مع زيت الخروع ويقلب الخليط حتى يتجانس.

بعدها يضاف الفحم للحصول على اللون المطلوب، ويسكب المزيج في عبوة ماسكارا حتى يبرد، ويعمل الشاي الاخضر على تغذية البصيلات بينما يعزز زيت الخروع نمو الرموش ويزيد من قوتها.

نصائح استخدام الماسكارا الطبيعية والحفاظ على صحة الرموش

لتحقيق أفضل نتيجة من الماسكارا الطبيعية والحفاظ على صحة الرموش، يفضل الالتزام بعدة إرشادات بسيطة تضمن فعالية الوصفات وسلامة الاستخدام.

من أهم هذه النصائح التأكد من تنظيف عبوة الماسكارا والفرشاة جيدًا قبل الاستخدام لتجنب تراكم البكتيريا، مع الحرص على إزالة الماسكارا يوميًا قبل النوم باستخدام زيت طبيعي خفيف مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند، حتى لا تتعرض الرموش للجفاف أو التقصف.

كما ينصح بعدم الإفراط في وضع الماسكارا، والاكتفاء بطبقة أو طبقتين للحصول على مظهر طبيعي دون إثقال الرموش، مع تجديد الوصفة كل أسبوعين أو ثلاثة للحفاظ على جودتها وفاعليتها.

ويُفضل أيضًا اختبار أي وصفة على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام على العين للتأكد من عدم وجود تحسس، خاصة لأصحاب العيون الحساسة، ومع الانتظام في هذه العادات، لا تمنحك الماسكارا الطبيعية مظهرا جماليا فقط، بل تساهم في تقوية الرموش وتحسين صحتها على المدى الطويل.