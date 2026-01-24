رمضان صبحي يصل جنايات الجيزة من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:34 مساءً - وصل منذ قليل، رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، إلى مقر محكمة الاستئناف بالجيزة، قادمًا من محبسه، لحضور أولى جلسات نظر الطعن المقدم على حكم أول درجة الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

كما وصل شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إلى مقر محكمة الاستئناف، لدعم رمضان صبحي تزامنًا مع بدء أولى جلسات نظر استئنافه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد أصدرت حكمها بمعاقبة رمضان صبحي والمتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلًا منه بالحبس سنة مع الشغل، بينما قضت ببراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، وحددت جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله لجنة الامتحان وأدائه الاختبار نيابة عن اللاعب.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت رمضان صبحي وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير، وقررت في وقت سابق إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال باقي المتهمين في القضية.