الرئيس السيسى يصل إلى مقر احتفالية عيد الشرطة الـ 74

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:34 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل إلى مقر أكاديمية الشرطة، لحضور احتفالية عيد الشرطة الـ 74.

وفور وصوله إلى مقر الاكاديمية، تم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وتشهد الاحتفالية استعراض جهود وزارة الداخلية في حماية الأمن ومكافحة الجريمة، إلى جانب فقرات فنية تسلط الضوء على تضحيات رجال الشرطة اليومية في شوارع مصر.

وتأتي مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من رموز الوطنية والشخصيات العامة لتأكيد تقدير الدولة الكامل لشجاعة هؤلاء الأبطال الذين جعلوا حماية الوطن واجبًا دائمًا.

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعيد الشرطة الرابع والسبعين، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، تلك المعركة التي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت تعريف معنى الشرف والواجب والانتماء للوطن. يومها، وقف رجال الشرطة المصرية في وجه قوة الاحتلال البريطاني، مدججين بالإيمان قبل السلاح، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو إنزال علم مصر، فكتبوا بدمائهم صفحة خالدة في سجل الوطنية.