إندريك يخطف الأضواء في الدوري الفرنسي.. ماذا قدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:23 مساءً - واصل النجم البرازيلي الشاب إندريك تألقه اللافت بقميص ليون الفرنسي، بعدما قدم عرضًا تهديفيًا استثنائيًا خلال مواجهة ميتز، مسجلًا هاتريك قاد به فريقه لتحقيق فوز كبير بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

إندريك يتألق ويثبت نجاح خطوته بعد مغادرة ريال مدريد

وأثبت إندريك سريعًا أنه صفقة ناجحة، بعدما أصبح عنصرًا مؤثرًا في الخط الأمامي، حيث ساهم في 5 أهداف خلال 3 مباريات فقط مع ليون، بتسجيله 4 أهداف وصناعته هدفًا واحدًا، ليؤكد قيمته الفنية وقدرته على إحداث الفارق في الليج 1.

وجاء تألق المهاجم البرازيلي بعد فترة صعبة لم يحصل خلالها على فرص كافية مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ما دفعه للرحيل على سبيل الإعارة بحثًا عن دقائق لعب أكثر، وهو ما استغله بالشكل الأمثل مع الفريق الفرنسي.

وبدأ إندريك مشواره بقوة حين سجل هدف الفوز أمام ليل في بطولة الكأس، قبل أن يواصل حضوره المؤثر في مواجهة بريست بالدوري، حيث صنع هدفًا حاسمًا وتوج بجائزة رجل المباراة، رغم عدم تسجيله.

ويؤكد هذا التألق المتواصل أن إندريك يمتلك موهبة كبيرة وشخصية هجومية قوية، تجعله واحدًا من أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة الفرنسية خلال الفترة الحالية.