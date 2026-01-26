التعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 والفئات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:23 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 في مصر، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي حددت من خلاله ميعاد بدء الاختبارات لهذا العامة سواء الدور الأول أو الدور الثاني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 في مصر، حيث تبدأ اختبارات الدور الأول من يوم السبت الموافق 20 يونيو المقبل 2026، أما عن الدور الثاني تبدأ الاختبارات من يوم السبت الموافق 22 أغسطس المقبل 2026.

اما عن الفئات المسموح لها بدخول الامتحان على النظام الجديد، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم، تتمثل بذلك لتكون على النحو التالي:

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى لعام 2025-2026، للشعبة العلمية والأدبية في كافة المدارس الرسمية أو الخاصة أو الرياضية.

كذلك الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي في العام 2013-2-2021 وما بعده داخل مصر، أو من دول عربية ولم يتقدموا الامتحان الصف الثالث الثانوى، فيجب عليهم الذهاب إلى اللجنة المختصة لبحث حالتهم.

الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم في الشعبة العلمية لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وذلك بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري المحددة رسميًا.

كذلك بالنسبة للفئات المسموح لها بدخول الامتحان على النظام القديم تتمثل كما يلي: