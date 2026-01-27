الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حالة من الجنون الجماهيري بعد زيارته المفاجئة لمقهى عائلي صغير في بلدته نيربو بالنرويج، حيث تناول وجبتين كاملتين من طبق كرات اللحم التقليدي الشهير.

اللاعب هالاند يشعل ضجة في النرويج

وجاءت الزيارة عقب مباراة فريقه أمام بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة مفاجئة لمانشستر سيتي (1-3)، ليبقى مصير تأهله المباشر معلقًا. وخلال تواجده في البلدة، دخل هالاند بالصدفة إلى مقهى متواضع يدعى "Kafé Jaerbuen"، ليفاجئ العاملين والزبائن بوجوده.

وكشفت صاحبة المقهى، جيت بيورلاند، أن هالاند أنهى وجبتين ضخمتين بسهولة، قائلة: "حصصنا كبيرة ومشبعة، لكنه رجل ضخم ويحتاج إلى الكثير من الطعام".

المفاجأة الأكبر جاءت بعد نشر صور وجبة هالاند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توافد عشرات الزبائن لتجربة ما أطلقوا عليه اسم "كرات لحم هالاند"، لتتحول إلى علامة تجارية غير رسمية رفعت المبيعات بشكل غير مسبوق، إذ وصل الاستهلاك اليومي إلى نحو 30 كيلوجراما من كرات اللحم.

ويُعرف هالاند بشغفه بالطعام، إذ أطلق العام الماضي قناة خاصة على يوتيوب لتجارب الأكل، ما زاد من تفاعل الجماهير مع الواقعة وأضفى طابعًا إنسانيًا على شخصيته الرياضية.