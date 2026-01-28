بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:20 مساءً - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025/ 2026 بنسبة نجاح 71%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 202932 طالب وطالبة حضر 197986 طالب وطالبة ونجح منهم 140555 طالب وطالبة.

نسب النجاح فى إعدادية القاهرة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 83.3 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 81.5 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 63.7 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية 66% .

وأكدت د. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية