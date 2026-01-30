الرياض - كتبت رنا صلاح - روج الفنان ماجد المصري لمسلسله الجديد “أولاد الراعي”، حيث شارك البوستر الرسمي للمسلسل الذي يستعد لخوض السباق الدرامي في رمضان 2026، بمشاركة عدد من النجوم منهم نرمين الفقي وفادية عبد الغني وإيهاب فهمي. واستخدم ماجد المصري حسابه الرسمي على إنستجرام لنشر البوستر، حيث وجه رسالة لجمهوره داعياً إياهم للدعم والمساندة.

أولاد الراعي الجديد في رمضان 2026: ماجد المصري يثير حماس الجمهور بترويجه للمسلسل المنتظر

برومو مسلسل أولاد الراعي

أصدرت منصة WATCH IT البرومو الدعائي الأول لمسلسل “أولاد الراعي”، حيث يظهر فيه ماجد المصري متجسداً شخصية تعيش صراعات في إحدى الدول الأوروبية. برومو المسلسل أثار حماس الجمهور بشكل كبير، مع إعلان المنصة عن تفاصيل العرض.

قصة مسلسل أولاد الراعي

تدور أحداث “أولاد الراعي” حول الأسرة القوية التي تنتمي إلى عائلة تحمل نفس الاسم، حيث استطاعت بناء امبراطورية أعمال كبيرة، لكن تواجهها تحديات وصراعات داخلية وخارجية تعقد من مسيرتها. يأتي المسلسل ليبرز التفاصيل الدرامية والإنسانية في قصة هذه العائلة.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويجمع كوكبة من النجوم مثل ماجد المصري ونرمين الفقي وأمل بوشوشة، بالإضافة إلى خالد الصاوي وأحمد عيد وإيهاب فهمي وغيرهم. العمل من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل، مما يعد بتقديم تجربة درامية مميزة.

آخر أعمال الفنان ماجد المصري

سبق لماجد المصري أن قدم مسلسل “إش إش” في رمضان 2025، والذي جسد فيه دور شخصية تعاني تحديات الحياة، حيث تدور الأحداث حول شروق المعروفة باسم إش إش التي قررت ترك مجال الرقص بعد مسيرة صعبة. كما تميز المسلسل بتواجد مجموعة من النجوم في أدوار رئيسية.