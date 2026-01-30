الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 يناير 2026 تراجعا ملحوظا , مما أثر على أسعار سبائك الذهب المتاحة في الأسواق , حيث سجلت سبيكة الذهب عيار 24 في فترة التعاملات المسائية انخفاضا يقدر بمعدل كبير مقارنة بالأيام السابقة , وقد حذر تجار الذهب من أن التقلبات في الأسعار قد تؤثر على حجم الطلب في السوق المحلي , الجدير بالذكر أن السوق يخضع لتغيرات متواصلة تتعلق بعوامل عدة بما في ذلك العرض والطلب العالمي

انخفاض ملحوظ في سعر سبيكة الذهب BTC في مصر اليوم الجمعة 30 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا في السوق المصري , حيث بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو 2300 جنيه مصري , بينما تراوحت أسعار سبائك الذهب 5 جرامات حول 11500 جنيه مصري , ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لترتيبات جديدة في السوق العالمي , مما جعل العديد من المشترين يترددون في الشراء

سعر الذهب عيار 21 وعيارات أخرى

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1980 جنيها , بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2260 جنيها , وهذه الأسعار تعكس حركة السوق الحالية وتأثيرها على المستهلكين , فيما يشهد سوق الصاغة ضغوطات وعوامل تقلب قد تؤثر على الخيارات المتاحة للمستثمرين والمشترين على حد سواء

في المجمل , يبدو أن أسعار الذهب تواصل تراجعها , مما يفتح المجال أمام بعض الفرص للمستثمرين الذين قد يبحثون عن الاستفادة من الانخفاضات الحالية , بينما يبقى المشهد العام مشوبا بالشكوك في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة , ويرى الكثيرون أن الوقت قد يكون مناسبا للتوجه نحو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن