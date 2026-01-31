إقبال كثيف على جناح «صندوق علاج الإدمان» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 04:23 مساءً -

شهد جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال أعمال الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تفاعلا كبيرا من جانب زوار المعرض لاسيما الشباب مع أنشطة الصندوق لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة .

ولقيت مبادرة "خدعوك فقالوا" تفاعلًا كبيرًا من زوّار المعرض، إذ تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة المرتبطة بها، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة لتعريف الأسر من زوار معرض الكتاب بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن فى سرية تامة.

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة طوال فترة أعمال الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حيث يمثل المعرض أهمية كبيرة في ظل تردد الآلاف من الأسر والشباب يوميا مما يتيح تنفيذ الأنشطة التوعوية واستفادة الزوار من البرامج الوقائية طوال فترة المعرض ، وذلك بالتوازي أيضا مع تنفيذ الانشطة التوعوية في المدارس والجامعات طوال فترة الدراسة كذلك في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات "والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع وعي الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023" مشيرا لأهمية البرامج الوقائية ، إذ إن كل دولار يُنفق على التوعية من الإدمان يوفّر على الدول والمجتمعات أكثر من عشرة أضعافه، من خلال تقليل تكاليف العلاج الباهظة في المصحات، والحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن ضعف الإنتاجية والبطالة، فضلًا عن حماية الأفراد والمجتمعات من الآثار الاجتماعية والصحية المدمّرة للمخدرات. وقد أثبتت الدراسات أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة تفوق بكثير كلفة الإنفاق على العلاج أو معالجة الآثار السلبية لتعاطي المخدرات.

كما يحرص الصندوق على تنظيم ألعاب تفاعلية للأطفال تهدف إلى رفع الوعي بخطورة التدخين، إلى جانب تنظيم ورش حكي وندوات توعوية موجهة للأطفال من أبناء الأسر المترددة على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ضمن مبادرة "رحلة عزيمة" الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر التدخين والمخدرات ، ويأتي تنفيذ هذه المبادرة في إطار البرنامج الدولي CHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أعلنت تنفيذه ، وتستهدف " رحلة عزيمة " توعية الأطفال في الفئة العمرية من "8 إلى 12 عام" بمخاطر المخدرات كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال .