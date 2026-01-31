الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:07 مساءً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 3 ملايين و768 ألفًا و67 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية الحرجة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، منذ انطلاقها في يوليو 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة استقبلت 353 ألفًا و253 اتصالًا عبر الخط الساخن، كما تمت متابعة 328 ألفًا و23 حالة منذ يوليو 2023 وحتى 20 يناير 2026، لضمان استمرارية الرعاية بعد الجراحة.

تشمل المبادرة تخصصات دقيقة وكبرى مثل جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية والقلبية، المخ والأعصاب، زراعة الكلى والكبد، زراعة القوقعة، والقساطر الطرفية، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات المشاركة لضمان سرعة الإجراء، مع تقديم جميع الخدمات مجانًا بالكامل دون أي أعباء مالية على المرضى، وتركيز خاص على غير القادرين.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي ومستشار الوزير لشؤون المبادرة، أن الوزارة رفعت كفاءة المستشفيات المشاركة من خلال تدريب الكوادر الطبية والتمريضية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، إضافة إلى تطوير نظام إلكتروني موحد يربط الجهات المعنية لتسهيل المتابعة والتحويل حسب الطاقة الاستيعابية.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني http://wlms.smcegy.com/، أو الاتصال بالخط الساخن (105) و15300 لتلقي الاستفسارات والدعم اللازم، مؤكدة التزامها بتنفيذ الجراحات العاجلة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.