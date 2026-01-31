مصر تدين الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:07 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية باشد العبارات الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ادت الى استشهاد ۲۵ فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲۸۰۳ .

وأكدت مصر ان الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

كما ناشدت مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.