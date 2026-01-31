رئيس الوزراء يتفقد الموقف الإقليمي في مدينة المنيا الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:07 مساءً -

وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والذي أشار إلى أن مشروع الموقف الإقليمي في مدينة المنيا الجديدة يهدف إلى تحسين مستوى خدمات النقل بالمحافظة، وتجميع مواقف الأتوبيسات والميكروباصات في موقف حضاري متميز، بما يسهم في القضاء على المواقف العشوائية، وتقليل الازدحام المروي داخل المحافظة، منوها إلى أن الموقف الإقليمي يمثل حلقة وصل بين المحاور الرئيسية بالمحافظة، ويخدم أيضا المحافظات المجاورة، خاصة محافظات: القاهرة، وبنى سويف، وأسيوط، والفيوم، والغردقة، ومطروح، ومدينة العلمين.

وأضاف محافظ المنيا، أن المشروع بدأ بمساحة 5 أفدنة شملت المرحلة الأولى منه، ثم تم إضافة 10 أفدنة أخرى، لتصبح المساحة الإجمالية للمشروع 15 فدانا.

ومن نقطة مشاهدة لأعمال التوسعة بالموقف الإقليمي، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس طارق عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية (الشركة المنفذة للمشروع)، والذي أشار إلى أن المشروع يتكون من المبنى الرئيسي، ويشتمل على مكاتب الحجز، وأماكن انتظار المسافرين، وكافتيريات، ومحلات تجارية، ومول تجارى، وسلالم كهربائية، ومصاعد.

كما لفت المهندس طارق عرفة إلى أنه تم توسعة الموقف الإقليمي، وإضافة عدة وحدات للخدمات بالموقف، مثل: نقطة إسعاف، ونقطة شرطة، ونقطة مطافي، ومسجد، وغرف مبيت للسائقين، وورش صيانة للسيارات.

وأوضح أن المرحلة الأولي من المشروع اشتملت على أماكن الانتظار لعدد 14 أتوبيسا و93 ميكروباصا، وبعد التوسعة تم زيادة المظلات وأماكن انتظار الباصات لعدد 44 اتوبيسا و652 ميكروباصا.

وفي ختام جولته، وجه رئيس الوزراء بالبدء في طرح الخدمات والمحلات التجارية المتواجدة في الموقف الإقليمي، بحيث تكون جاهزة للتشغيل بمجرد الانتهاء بالكامل من إنشاءات الموقف وتشغيله فعليا.