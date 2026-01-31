الطقس غدا.. ارتفاع في الحرارة ورياح وأمطار ببعض المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:07 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 1 فبراير 2026، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من جنوب الصعيد، يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شمالاً مائل للحرارة جنوباً، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



نشاط رياح

ومتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وقد تؤدي الى تدهور الرؤية الافقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.



فرص أمطار

كما يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تمتد بنسبة ضعيفة جدا (20% تقريباً) الى مناطق من القاهرة الكبرى



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:



- الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 30 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 14 درجة.